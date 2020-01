Cecilia Rodriguez e gli ultimi scatti dalle sue vacanze, la showgirl argentina mette in mostra un lato B come al solito in gran forma

Vacanze di Natale piuttosto lunghe per Cecilia Rodriguez, che soltanto in queste ore sta tornando dall’Argentina in Europa, come documentato da uno scatto su Instagram. La sorellina di Belen, dopo una prima parte di vacanze prima di Capodanno sulla neve, è tornata in patria, nell’emisfero boreale, per godersi un po’ di sole e mare. E se al freddo non si era divertita probabilmente granché, con le temperature miti di casa sua si è sentita decisamente più a suo agio. Lo vediamo in una delle sue ultime foto prima di tornare a casa. Cecilia, dopo un tuffo in piscina, riemerge dall’acqua, dando le spalle all’obiettivo. A favore del quale espone il solito granitico lato B. ‘Bueno’, è la didascalia della foto. Non possiamo che proclamarci pienamente d’accordo: le curve della ‘piccola’ di casa Rodriguez si fanno sempre apprezzare.

LEGGI ANCHE >>> Cecilia Rodriguez, felicità in riva al mare: in costume fa sognare – FOTO