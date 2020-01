Vieni da Me, Pino Insegno: “Caterina Balivo ha avuto un incidente”

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, abbiamo avuto Pino Insegno e Alessia Navarra, sua moglie. Il doppiatore romano e Alessia sono stati ospiti del salotto di Rai1 per parlare del loro spettacolo teatrale “Imparare ad Amarsi” che è in scena al Teatro La Cometa. La coppia ha risposto anche alle domande scottanti e durante tutto lo spazio Pino ha scherzato e preso in giro la conduttrice in modo bonario, divertendo molto il pubblico che ha amato tantissimo lo spazio dedicato al nostro attore romano.

Anna Falchi rompe il silenzio sul suo ex marito: “Sono stata una vigliacca, ma gli voglio ancora bene” –> LEGGI QUI

Ad un certo punto la conduttrice si è impappinata leggendo una domanda e Pino ha commentato l’accaduto in modo molto ironico: “Dov’è la conduttrice vera?”. In seguito si è alzato in piedi e guardando la telecamera ha aggiunto: “Benvenuti alla nuova edizione di Vieni da me. Sapete, la Balivo ha avuto un brutto incidente”. Il pubblico ha cominciato a ridere e poi la trasmissione è andata avanti. Sono stati in molti sul web a richiedere più spesso la presenza dell’attore che ha fatto trascorrere un pomeriggio spensierato ai telespettatori.