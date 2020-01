Calciomercato Juventus, un big in rotta con i bianconeri vuole dire addio: Paulo Dybala pensa di andarsene dall’Italia

La Juventus ha chiuso il girone d’andata al primo posto in solitaria, laureandosi campione d’inverno. La vittoria in casa della Roma per 2-1 ha permesso ai bianconeri di staccare l’Inter (48 punti a 46), l’intenzione dei campioni d’Italia è di prevalere a tutti i costi nel duello con i nerazzurri per centrare il nono scudetto consecutivo. La situazione, tuttavia, non è particolarmente idilliaca dopo il match vinto contro i giallorossi. Tensione, nello specifico, riguardante Paulo Dybala, che al momento della sostituzione ha avuto un diverbio con il tecnico Maurizio Sarri.

La ‘Joya’ non si sente apprezzato a sufficienza dall’allenatore, vorrebbe un ruolo maggiormente da protagonista e per questo, secondo ‘Don Balon’, starebbe pensando all’addio alla Juve. L’argentino intenderebbe offrirsi al Real Madrid, dove avrebbe in Zidane un suo grandissimo estimatore. Per la prossima estate, dunque, si profilerebbe uno scenario di mercato a dir poco clamoroso. I Blancos del resto non avrebbero certo problemi di liquidità, per presentare a Torino un’offerta per strapparlo ai bianconeri.

