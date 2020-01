È arrivata l’intesa tra Roma ed Inter per lo scambio Matteo Politano e Leonardo Spinazzola che oggi effettueranno le visite mediche con i nuovi club.

Nella serata di ieri Inter e Roma hanno raggiunto l’accordo per uno scambio di giocatori che andranno a rinforzare le rispettive rose. Dopo varie indiscrezioni che si sono susseguiti in questi giorni, il passaggio di Leonardo Spinazzola alla squadra nerazzurra che porterà Matteo Politano verso Roma è cosa fatta. Le due società hanno, difatti, raggiunto un’intesa e stamane i due esterni sono sbarcati a Milano e Roma per effettuare le visite mediche e porre le firme sui contratti che ufficializzeranno l’affare.

Primo botto di calciomercato per Inter e Roma che in questi ultimi giorni si sono sedute al tavolo per concludere lo scambio Politano-Spinazzola. Dopo varie trattative, nella serata di ieri, come riporta la redazione di Sky Sport, le due società hanno trovato un’intesa sulla base di uno scambio a titolo definitivo con una valutazione di entrambi i cartellini intorno ai 25 milioni di euro, rimane solo da chiarire se lo scambio sarà ufficializzato in questa sessione di mercato o se si tratterà di un prestito con obbligo di riscatto a giugno. Per quanto riguarda i dettagli dell’ingaggio, riporta Sky Sport, Spinazzola dovrebbe percepire uno stipendio simile a quello che percepiva dalla Roma, intorno ai 3 milioni di euro netti a stagione, mentre Politano, che all’Inter guadagnava 1,6 milioni di euro, si stanno limando i dettagli, ma il nuovo stipendio dovrebbe essere intorno ai 2 milioni. Questa mattina, intorno alle 9, Matteo Politano è già atterrato nella Capitale per effettuare le visite mediche e firmare il contratto con il club giallorosso, nel quale aveva militato nel settore giovanile. Anche Spinazzola, qualche ora dopo è giunto a Milano per le visite mediche e per la firma sul contratto. Entrambi i giocatori, dunque, potrebbero esordire con le nuove maglie già nel corso della prossima giornata di campionato, quando la formazione di Conte volerà a Lecce, mentre la Roma sarà ospite del Genoa.

