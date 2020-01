Anna Falchi rompe il silenzio sull’ex marito: “Sono stata una vigliacca”

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, c’è stata Anna Falchi. Una delle attrici italiane più amate di sempre. Oggi l’attrice di origine finlandese non ha più peli sulla lingua: alla conduttrice si è raccontata a cuore aperto, tra vita privata e le soddisfazioni di una lunga carriera. Anna ha ripercorso anche il momento che lei stessa ha definito come il più buio della sua vita, ovvero quello dell’arresto del suo ex marito Stefano Ricucci nel 2006.

“Il caso esplose mentre eravamo in viaggio di nozze” ha raccontato Anna, ripercorrendo quel brutto periodo. “Quando lo hanno arrestato chiesi alle autorità di non mettergli le manette e di farlo uscire dalla porta principale. Era pieno di fotografi. Non volevo che quella foto in manette rimanesse e gli facesse del male. La stampa mi ha messo in mezzo ma io non c’entravo niente. Sono stata vicino a Stefano per tutto il primo periodo, poi vigliaccamente non mi sono sentita di portare avanti questa storia. Rinunciare a me stessa per un’altra persona, non ne ero sicura. Ho fatto bene, anche se nutro ancora dell’affetto per lui. È stato il momento più buio della mia vita”.