Andrea Iannone organizza una festa a sorpresa per il compleanno della sua dolce metà Giulia De Lellis che oggi compie 24 anni.

Giulia De Lellis festeggia il suo 24° compleanno e Andrea Iannone le organizza una festa a sorpresa. Lei si attendeva una classica cenetta romantica a lume di candela, invece il pilota MotoGP ha radunato al ristorante la sua famiglia e tutti gli amici più cari con i calici alzati per augurarle “Buon Compleanno”.

La bella influencer ha festeggiato in un’atmosfera super chic nel centro di Milano. Per lei una tavola imbandita sui toni del rosa, fiori freschi e tanti palloncini. Ad attenderla c’erano i suoi affetti più cari dal fratello Giuseppe, al papà Giulio, alle amatissime nipotine Matilde e Penelope e mamma Sandra. Non mancava proprio nessuno, nemmeno Luca Onestini e Ivana Mrazova, rimasti molto legati alla De Lellis dopo l’avventura vissuta insieme al Grande Fratello Vip 2.

L’amore tra Andrea Iannone e Giulia procede a gonfie vele, nonostante gli inevitabili momenti della vita più difficili. Il pilota del team Aprilia Racing è in attesa di conoscere la sentenza della FIM dopo il caso doping venuto a galla poco più di un mese fa. L’alfiere abruzzese è risultato positivo al Drostanolone, sebbene le quantità rilevate dalle urine raccolte dopo il Gran Premio di Sepang 2019 siano minime. Per lui è prevista una breve squalifica. Intanto non manca la voglia di sorridere al fianco della sua dolce metà.