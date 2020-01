Alcuni di voi potrebbero ricordare i modelli in edizione speciale United lanciati da Volkswagen nel 2007.

Quelli sono nati per celebrare l’inizio del più grande torneo di calcio indoor della Germania ed erano disponibili per diversi modelli, tra cui alcune auto ormai scomparse come il Maggiolino e il Maggiolino Cabrio. Con l’arrivo del nuovo anno, le auto “United” sono tornate, e questa volta segnano l’inizio del Campionato Europeo di Calcio 2020 programmato per il 12 giugno a Roma con la partita d’apertura Italia – Turchia.

Con un risparmio per i clienti fino a 3.400 euro, la gamma United sarà disponibile per le Polo supermini, T-Cross, T-Roc e Tiguan Allspace, così come per la controparte up! e e-up! a emissioni zero. Volkswagen venderà anche una versione United delle sue monovolume Touran e Sharan, mentre la variante Golf 7 e lo Sportsvan saranno disponibili anch’esse in questo speciale allestimento. Questa sarà probabilmente una delle ultime possibilità di acquistare una Golf in stile minivan, dato che l’azienda ha già annunciato che la Sportsvan non vivrà per vedere un’altra generazione.

Indipendentemente dall’auto che si sceglie, tutte vengono verniciate in un’esclusiva tonalità blu atlantica metallizzata. Altri tratti comuni sono i finestrini laterali e posteriori colorati e il logo United che adorna il montante B. All’interno troviamo il rivestimento in tessuto speciale, il volante avvolto in pelle e la scritta “United” sulle finiture del pannello del cruscotto. Fari automatici e tergicristalli con sensori di pioggia fanno parte dell’equipaggiamento di serie, così come il climatizzatore automatico per tutti i modelli ad eccezione della piccola up!.

I prezzi partono da un minimo di 14.485 euro per un up! United e fino ad arrivare a 43.205 euro per una Sharan United. Inoltre Volkswagen offre un pacchetto United Plus che aggiunge chicche come ruote più grandi, un headliner nero, un quadro strumenti digitale e una ricarica induttiva – a seconda del modello.

Inoltre, i modelli United possono essere combinati con un pacchetto opzionale R-Line Exterior che conferisce alle auto un look più sportivo nella stessa linea dei modelli R-Line.

Tutte le auto beneficiano di una garanzia di cinque anni / 50.000 chilometri.