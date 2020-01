Un Posto al Sole, dalla soap alle pulizie: “Aiuto mia madre”

Da un po’ di tempo la stiamo vedendo in Un Posto al Sole, con un grembiule rosa e nei panni di Clara, la cameriera affascinante che viene sedotta da Alberto Palladini. Non tutti però sapevano che nella vita reale Imma Pirone, 32 anni, di Torre del Greco, indossa comunque questo grembiule per aiutare sua madre. Imma si divide tra fiction e realtà, dove per non lasciare la madre dopo l’improvvisa scomparsa del padre, lava le scale dei palazzi per aiutarla.

“È una piccola impresa di pulizie a conduzione familiare. Con la morte di mio padre la manda avanti solo mia madre, che però si affatica molto, è un duro lavoro. Io non ce la faccio a vederla così stanca, soprattutto man mano che passano gli anni, e ogni volta che posso vado nei condomini ad aiutarla a pulire. Siamo sette figli e abbiamo vissuto sempre in povertà ma con dignità” ha raccontato l’attrice, che da anni si divide tra il suo sogno e la sua famiglia. Ad oggi, mentre pulisce, in molti le chiedono foto e autografi. “Molti in verità conoscono la storia della mia famiglia e mi seguono da anni, nei vari progressi. Sono tutti contenti dei successi e sono contenti di vederci così uniti in famiglia. La mia famiglia non la mollo”.