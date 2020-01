Nella giornata di ieri, lunedì 13 gennaio, è morto Jesús Alfonso Huerta Escoboza, il lottatore messicano mascherato meglio conosciuto dagli appassionati di wrestling come la Parka. L’ uomo era molto apprezzato dal pubblico grazie ai suoi costumi di volta in volta sempre più particolari e curati nel dettaglio.

È morto all’età di 55 anni il lottatore di wrestling Jesús Alfonso Huerta Escoboza, meglio conosciuto sul ring come la Parka. L’uomo si è spento a distanza di tre mesi da un brutto incidente avvenuto su un ring di Monterrey: ad ottobre, riporta La Stampa, Escoboza avrebbe sbagliato un salto e si sarebbe schiantato al di fuori del ring riportando gravi traumi.

Mondo del wrestling in luttto: morto la Parka, il lottatore mascherato

Un incidente in ottobre dal quale non si è più ripreso ha causato la morte di JesúsAlfonso Huerta Escoboza, in arte la Parka. Il 55enne stava disputando un incontro a Monterrey quando, nonostante la comprovata esperienza avrebbe sbagliato una mossa a lui molto nota, la Suicide dive, ossia il tuffo suicida. Quest’ultimo consiste nel lanciarsi tra la seconda e la terza corda del ring per finire a siluro sull’avversario posizionato fuori dal perimetro. Escoboza a tre mesi di distanza, lo scorso venerdì ha mostrato i segni di primo cedimento attraverso un’insufficienza renale. Nonostante sia stato sottoposto alla respirazione assistita, riporta La Stampa, i suoi organi non hanno retto e reni e polmoni sono collassati. La Parka era Messicano, originario Hermosillo. La sua carriera, che ha avuto inizio nel 1987, è stata ricca di successi: con gli AAA(l’organizzazione Lucha Libre AAA) ha vinto numerosi titoli come la Triplemanía Cup e la Antonio Peña Cup. È stato, riporta La Stampa, anche vincitore di King of Kings, un torneo prodotto da AAA Worldwide Wrestling.

Escoboza è solo una delle tante vittime di questo sport estremo: in molti sono deceduti a causa di infarti, incidenti, problemi legati alla droga o per incidenti avvenuti sul ring. Tra i più noti si ricordano Eddie Guerrero, morto per un attacco di cuore causato da anni di abuso di sostanze stupefacenti, e Pedro Aguayo Ramirez ucciso da un calcio nel 2015 durante un incontro con Rey Mysterio.

