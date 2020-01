Una moglie picchia il proprio consorte a ‘Forum’. La donna aveva scoperto il tradimento del marito che chattava con diverse donne più anziane.

Viene a sapere per caso del tradimento del marito avvenuto tramite chat e si vendica incurante di stare davanti alle telecamere. È quanto avvenuto a ‘Forum’, la celebre trasmissione di Mediaset incentrata sulle vicende giudiziarie inerenti spesso l’ambito familiare. Nello specifico la conduttrice Barbara Palombelli ha dovuto tenere a bada le ire di una sposina, tale da appena un anno. Ma la donna ha scoperto il tradimento del marito, che sul web si divertiva ad avere determinati tipi di discussione con donne di età più grande di lui (e di lei). Tutto è nato quando la giovane tradita ha scoperto le conversazioni spesso a sfondo erotico del proprio coniuge. Ed in studio è finita in rissa, con lei che ha aggredito lui a calci urlandogli di avere la vita rovinata a causa sua.

Tradimento del marito, marito preso a calci dalla moglie

E la povera donna tradita ha urlato: “Mi hai rovinato la vita! Ami le vecchie! Ti piacciono le vecchie! Quelle decrepite”. alla scena ha assistito pure il giudice Bartolo Antoniolli. Singolare il modo in cui è avvenuta la scoperta. La moglie voleva cercare sul web in che modo preparare una cioccolata calda perfetta per il marito. Digitando la parola ‘hot’ ecco però aprirsi le porte dell’inferno matrimoniale. La cronologia ha mostrato svariati risultati che mai una persona vorrebbe scoprire nei confronti del proprio compagno di vita. Ed il fatto che il tradimento del marito – sebbene virtuale – sia avvenuto con delle donne anziane proprio non riesce ad andare giù alla tradita. Ma come se non bastasse, pare che il suocero fosse complice delle malefatte cibernetiche in chat del proprio genero. Quest’ultimo ha fatto sapere che non ha intenzione di smetterla. Ed a quel punto la moglie lo ha preso a calci.

