Durante la sua recente vacanza alle Maldive, Teresa Langella non ha voluto nascondere niente. Eccola senza niente indosso.

È più bella che mai Teresa Langella su di un post pubblicato sul suo profilo personale Instagram. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ è ancora felicemente fidanzata con Andrea Del Corso, dopo il lungo e travagliato percorso televisivo che ha portato i due a frequenti allontanamenti e ad altrettanti riavvicinamenti. Oggi la coppia vive insieme a Milano e convive, in vista di un possibile futuro matrimonio. Come tanti vip, nel periodo natalizio anche Teresa Langella ed il suo Andrea hanno trascorso le festività in qualche località esotica. I due hanno scelto l’Oceano Indiano e le Maldive, trascorrendo dei giorni meravigliosi all’interno di un lussuosissimo resort.

Teresa Langella, via alla nuova avventura su Radio 105

E come al solito, i social hanno rappresentato il metodo più diretto per tenere aggiornati i propri fans. In molti degli ammiratori di Teresa in particolare hanno potuto ammirare lei di spalle e senza costume. “Momenti di riflessione”, scrive la bella napoletana. Ma le vacanze sono un dolce ricordo. Ora si torna nell’inverno italiano ed alla vita di tutti i giorni. La Langella in particolare è sbarcata a Radio 105, come lei stessa ha fatto sapere su Instagram. On air conduce un programma che va in onda dalle 18:00 alle 20:00. E che dire, buona fortuna, bellissima Teresa.

