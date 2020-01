Stasera in TV: programmi in TV di martedì 14 gennaio 2020 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Calcio: Coppa Italia 2019 / 20 Inter – Cagliari

23:00 – Porta a Porta

23:20 – TG1 60 Secondi

23:28 – Porta a Porta

00:35 – TG1 NOTTE

01:05 – Che tempo fa

Rai 2

17:50 – Roma. Calcio: Coppa Italia 2019 / 2020 Lazio – Cremonese

20:00 – LOL 😉

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il Molo Rosso

23:20 – Spy (film di azione, con Jude Law, Rose Byrne, Will Yun Lee, Jason Statham, Allison Janney)

01:15 – Protestantesimo

Rai 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

Rete 4

18:58 – TG4

19:33 – METEO.IT

19:35 – Tempesta d’amore – 19 – 1aTV

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

00:47 – Miliardi – 1 PARTE (film drammatico, con Carol Alt, Lauren Hutton, Billy Zane, Jean Sorel)

01:18 – TGCOM

01:20 – METEO.IT

01:24 – Miliardi – 2 PARTE

Canale 5

18:45 – Caduta libera

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – Striscia la notizia – La voce della resilienza

21:20 – NEW AMSTERDAM II – Il tuo turno – 1aTV

22:10 – NEW AMSTERDAM II – Il quadro generale – 1aTV

23:00 – NEW AMSTERDAM II – La sostituzione – 1aTV

00:00 – STATION 19 II – Nessuna guarigione – 1aTV

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:25 – IENEYEH

20:25 – C.S.I. MIAMI – L’ultima chance

21:20 – La pupa e il secchione e viceversa

00:15 – Omicidio all’italiana – 1 PARTE – 1aTV (film grottesco, con Maccio Capatonda, Herbert Ballerina, Sabrina Ferilli)

00:53 – TGCOM

00:56 – METEO.IT

00:59 – Omicidio all’italiana – 2 PARTE – 1aTV

02:15 – STUDIO APERTO – La giornata

02:30 – SPORT MEDIASET – La giornata

02:45 – Media Shopping

La7

18:00 – Perception

19:00 – Body of proof

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Di – Martedì

00:50 – TG LA7 Notte

Iris

19:15 – HAZZARD – Il ritorno dei fazzoletti rossi

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – Il bambino prodigio

21:00 – Le colline bruciano

23:05 – Wyatt Earp (film western, con Kevin Costner, Dennis Quaid, Gene Hackman, Isabella Rossellini, Tom Sizemore)

Cielo

19:15 – Affari al buio Spennato

19:45 – Affari al buio Il vecchio paga

20:15 – Affari di famiglia Amici o colleghi?

20:45 – Affari di famiglia Un’antica rarità

21:15 – Quando arriva l’amore

23:00 – Il piacere è donna

00:15 – L’orgasmo infinito

01:30 – Gigolò Ep. 5

TV8

19:30 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo – Ep. 7 – Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 81 – Prima TV

21:30 – Spider-Man 2

00:00 – Hancock

01:45 – Natale fuori città