Grande attesa in SBK per la presentazione della nuova Ducati Panigale V4 2020 che verrà svelata il 12 febbraio all'Autodromo di Imola.

Tempo di presentazioni per tutto il mondo dei motori. C’è grande attesa in SBK per la Ducati che un anno fa, con il battesimo della Panigale V4 era riuscita a mettere in seria difficoltà Rea dopo tanti anni di dominio. Nella prima parte del campionato, infatti, la Rossa era parsa imbattibile, tanto che Bautista le aveva vinte praticamente tutte.

Una serie di cadute però, unite ad alcune incomprensioni interne che hanno portato lo spagnolo a firmare per la Honda hanno messo fuorigioco la Ducati dalla corsa al titolo, che rincorre ormai dal 2011 quando a vincere ci pensò Carlos Checa.

Davies per ritrovarsi, Redding vuole confermarsi

Quest’anno la Ducati avrà alle proprie dipendenza Chaz Davies e Scott Redding. La speranza è che questa Panigale V4, già stupefacente al primo anno, possa crescere ancora di più nell’arco di questa stagione riportando a casa il Mondiale.

Per la presentazione del team si è scelto il 12 febbraio presso l’Autodromo di Imola. Ci sono grandi aspettative su questa squadra. Redding, campione in carica BSB, ha già dimostrato nei test di gradire la nuova moto, mentre Davies deve dimostrare di aver ripreso lo smalto di un tempo dopo che nella stagione scorsa aveva avuto delle difficoltà ad adattarsi alla nuova moto.

