“Salvo Veneziano sta male”: dopo la squalifica decisa dal Grande Fratello Vip 2020, la moglie Giusy Merendino svela come sta dopo l’addio alla casa.

Salvo Veneziano sta male dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip 2020 per le gravi frasi pronunciate su Elisa De Panicis, altra concorrente del reality. A parlare dopo la decisione ufficiale della produzione è la moglie Giusy Merendino.

“Salvo Veneziano sta male dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip 2020”: la moglie Giusy Merendino svela le sue condizioni e chiede scusa a tutti

Ospite di Mattino Cinque, Giusy Merendino, moglie di Salvo, ai microfoni di Federica Panicucci, dopo essersi scusata per le frasi pronunciate dal marito, ha svelato la reazione che ha avuto il siciliano dopo aver lasciato la casa in cui trascorse 99 giorni durante la prima, storica edizione.

“Ribadisco che non condivido né la forma né il contenuto delle dichiarazioni di mio marito, chiedo scusa a nome suo. In realtà, io non l’ho neanche riconosciuto. Conosco benissimo mio marito, so che non è una persona violenta. Il suo è stato un atteggiamento gradasso, un momento di goliardia eccessivo, troppo eccessivo. Io non sto difendendo mio marito, se mio marito fosse una persona violenta non sarei seduta su questa sedia. Io lo conosco da 20 anni e non è una persona violenta. Certo che mi ha ferito, ho dei figli a casa. Una volta uscito dalla casa l’ho sentito, sì. Ho sentito una persona molto ferita, una persona che in questo momento non sta bene. Inizialmente non si è reso conto, quando poi gli hanno fatto vedere si è subito reso conto. Ha chiesto scusa agli autori, a tutti, a me, alla figlia e chiede scusa a tutte le donne”.

Salvo, poi, raggiunto da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, ha dichiarato: “Nella mia ironia ho fatto uno sbaglio dicendo alcune frasi che potevano sembrare aggressive, ma invece nel mio dialetto siciliano significano passione, cuore e amore. Io sono il primo che combatte contro qualsiasi tipo di violenza. Chiedo scusa a tutti, anche alla mia famiglia”.