Lamborghini chiude un 2019 da record: venduti 8.205 esemplari. A trainare il mercato della casa emiliana il SUV Urus.

Lamborghini chiude l’anno 2019 con un record di vendite. Buona parte del merito va al SUV Lamborghini Urus, il modello tanto discusso che ha fatto storcere il naso ai “puristi” del marchio del Toro. Ma grazie al fuoristrada la casa di Sant’Agata Bolognese, come aveva ben previsto, è andata ad inserirsi in un segmento chiave del mercato auto, consegnando ben 5.000 unità della Urus.

Nel 2019 Lamborghini ha venduto ben 8.205 vetture, il 43% in più rispetto alle 5.750 del 2018. Quasi 5.000 erano Lamborghini Urus, il 182% in più rispetto al 2018, mentre le supercar Aventador e Huracán hanno raggiunto i 1.104 e 2.139 esemplari. La Huracán ha oltrepassato la soglia delle 14.022 unità della Gallardo ed è diventato il modello del Toro più venduto di sempre, riuscendoci per di più nella metà del tempo: 5 contro 10 anni.

Leggi anche -> Lamborghini Urus, la sorprendente melodia del motore V8 – VIDEO

Le lodi di Stefano Domenicali

A trainare le vendite della Lamborghini ha contribuito in buona parte il mercato americano, dove ha consegnato 2.374 unità. Ha inoltre guadagnato il 28% in Europa, Medio Oriente e Africa, dove si è portata a 3.206 unità, ma anche raggiungendo i 2.836 esemplari (il 45% in più) nelle Americhe e registrando un più 66% nella regione dell’Asia Pacifico, vendendo 2.162 auto. In Italia ha venduto 370 automobili.

Adesso attenzione focalizzata sulla stagione 2020 dove prevale l’ottimismo, sebbene l’esito delle scelte geopolitiche statunitensi e la sfida rappresentata da possibili ripercussioni tariffarie in Europa possono influire sui risultati. Regna grande soddisfazione all’interno della casa emiliana: “Il 2019 è stato in assoluto l’anno che ci ha regalato il maggior numero di successi – ha dichiarato Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Lamborghini. Grazie all’intenso lavoro del nostro team, le vendite sono aumentate in modo sostanziale e ci hanno permesso di raggiungere cifre mai viste prima. In soli due anni abbiamo più che raddoppiato le nostre vendite, un successo che dimostra la forza del nostro brand, oltre che la qualità e la sostenibilità del nostro prodotto e della nostra strategia commerciale”.