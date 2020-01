Il 28 gennaio sarà svelata la nuova Seat Leon. Design più dinamico e dimensioni maggiorate per la berlina spagnola.

Sta per debuttare la nuova Seat Leon con una forte evoluzione del design, pur restando fedele allo spirito delle precedenti generazioni. Dimensioni maggiorate, aspetto più incisivo, linee più dinamiche e un posteriore più scolpito. La nuova berlina del gruppo Volkswagen sarà basata sulla piattaforma MQB Evo, in grado di garantire tutta la flessibilità e l’adattabilità richieste dal team di designer.

Le superfici della nuova Seat Leon presentano forme più decise, conferendole un design più elegante, con più sfaccettature e sfumature nel colore e nel tono dell’auto, con la luce che colpisce la vernice e si diffonde sulla carrozzeria. Il risultato è un’auto con un approccio più tridimensionale e aerodinamico. Il posteriore viene enfatizzato da un’illuminazione a LED coast-to-coast. Il bagagliaio ha un disegno che ne esalta la dinamicità, cui contribuiscono lo spoiler e il sistema di luci.

La nuova SEAT Leon sta già riscontrando grandi consensi. Sarà il modello più sicuro e più connesso del brand e beneficerà di propulsori elettrificati e di un design attraente e in evoluzione ma, fino a quando la quarta generazione di Leon verrà svelata nella sua interezza il prossimo 28 gennaio, gli sguardi sono puntati sul design posteriore della vettura.

“La nuova SEAT Leon è stata disegnata dal nostro team seguendo i canoni del coraggio e della semplicità, ed è stata eseguita con forza e determinazione. Semplicità perché in SEAT crediamo fermamente che, spesso, poche linee bastino per esprimere le cose. Determinazione e forza – ha concluso Alejandro Mesonero-Romanos, Direttore Design di SEAT – perché si tratta di alcuni degli attributi che rendono le nostre auto seducenti al primo sguardo, in modo riconoscibile”.