Un incidente ferroviario si è consumato stamane, martedì 14 gennaio, tra le stazioni di Colli Aminei e Piscinola sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 7 tre treni sono entrati in collisione dopo la fermata dei Colli Aminei e nell’impatto 9 persone sono rimaste ferite, tra cui anche il macchinista di uno dei tre convogli coinvolti, l’unico che risulterebbe essere in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti, sono intervenuti i carabinieri del capoluogo campano che adesso stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro.

Napoli, incidente tra tre treni sulla linea 1 della metropolitana: 9 feriti, grave il macchinista di uno dei convogli

