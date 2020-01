I fan di Miriam Leone esultano: l’attrice di 1992, 1993 e 1994 ha deciso di deliziarli con un nuovo scatto e l’abito trasparente accende la loro fantasia.

Miriam Leone è un’attrice italiana molto amata e conosciuta. L‘ex Miss Italia è molto eclettica: dal concorso è passata alla conduzione e poi al suo sogno, il lavoro come attrice. Anche nel campo della recitazione è molto eclettica: ha preso parte a fiction storiche come “La dama velata” e “I medici”, fiction investigative come “Non uccidere” e non disdegna neanche il cinema, dove è stata protagonista del film comico “Metti la nonna in freezer”.

LEGGI ANCHE >>> Arcore, le cene eleganti in casa di Silvio Berlusconi: i racconti a luci rosse di un testimone

Miriam Leone: il vestito trasparente manda i fan in visibilio FOTO

Miriam Leone è molto bella e il suo fisico le ha permesso di ottenere il ruolo di Veronica Castiello nella fiction “1992” e nei suoi sequel “1993” e “1994“. Proprio in queste fiction è spesso nuda o poco vestita e gli scatti dal set che condivide su Instagram fanno incetta di like, come questo:

La Leone tra le sue virtù non riporta la modestia, o almeno la finta modestia: tra i suoi hastag troviamo tag come hot, sexy, bellissima, esplosiva. Una strategia efficace per far girare i suoi post anche tra quelli che non dovessero conoscerla.

Ad ogni modo la Leone fa incetta di complimenti anche più vestita: un semplice abitino rosso, con una leggera trasparenza, ha sottolineato eccellentemente la sua figura.

Visualizza questo post su Instagram ROSSA BOLLENTE 🔥💋🔞 Un post condiviso da Miriam Leone Instagram Fanpage (@miriamleonee) in data: 13 Gen 2020 alle ore 9:08 PST

LEGGI ANCHE >>> Destino beffardo per una dottoressa: muore a causa di una malattia oggetto dei suoi studi

Teresa Franco