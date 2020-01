Miriam Leone, via l’intimo sullo schermo: la scena è virale – FOTO

Miriam Leone è uno dei personaggi televisivi più amati di sempre. Da quando dodici anni ha fa vinto il concorso di bellezza Miss Italia, la sua carriera è stata tutta in crescita. Grazie alla sua notorietà e al suo talento è riuscita a realizzare il suo sogno di diventare un’attrice: negli anni, infatti ha recitato accanto a grandi attori che hanno fatto la storia della televisione italiana.

L’attrice ha avuto un grandissimo seguito grazie alla serie che ha girato in collaborazione con Sky: 1992, 1993 e 1994. Quest’anno uscirà anche il film dove la vedremo nei panni di Eva Kant, Diabolik. Su Instagram è molto attiva e molto seguita, e c’è una fan page in particolare che tiene costantemente aggiornati i fans dell’attrice con fotografie e video. L’ultimo che ha postato ha scaldato particolarmente gli animi dei followers: si tratta di un video tratto da una scena di 1993, serie in cui Miriam ha stupito tutti per essere incredibilmente sensuale oltre che bellissima, come già sapevamo da tempo. Il video in pochissime ore è diventato virale sul web.