Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 14 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Il vasto anticiclone che domina la scena da giorni continuerà a garantire condizioni di stabilità atmosferica, a parte qualche infiltrazione di aria umida che continuerà a raggiungere la Liguria con alcune deboli piogge. L’alta pressione è però causa di un ulteriore peggioramento delle condizioni dell’aria per l’elevata concentrazione di smog. Prime fra tutte la Pianura Padana, ma anche nei grandi centri urbani, soprattutto al Nord. Dal pomeriggio si segnalano piovaschi tra Liguria e Toscana settentrionale. Temperature minime fra 2 e 8°, decisamente superiori in Sicilia con 13°.

Mercoledì 15 gennaio gelate mattutine sulla fascia alpina e in Abruzzo, nevischio oltre i 1300 metri sull’Appennino toscano. Cieli ampiamente soleggiati al Centro-Sud, nubi pomeridiane in transito sul versante adriatico ma senza fenomeni. Temperature massime tra 6 e 10° al Nord, tra 11 e 15° sulle pianure del Centro-Sud e delle Isole maggiori.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

A Milano si segnala traffico rallentato sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Code sulla A12 Genova-Livorno (Km 8.3 – direzione: Rosignano) tra Genova est e Genova Nervi per veicolo in avaria.

A Sud di Firenze traffico a rilento in A1 Firenze-Roma (Km 406 – direzione: Napoli) tra Valdichiana e Chiusi per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione. A Nord di Chieti coda in uscita sulla A14 Ancona-Pescara (Km 364.2 – entrambe le direzioni) in uscita a Pescara Nord.

A Nord traffico a rilento sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 0 – direzione: G.r.a.) tra Svincolo di Tor Cervara e Bivio Complanare / GRA.

A Caserta coda di 1km sulla A1 Roma-Napoli (Km 737 – direzione: Milano) tra Bivio A1/A30 Caserta-Salerno e Caserta Nord per incidente. Traffico a rilento anche al Km 740.6 in uscita a Caserta sud provenendo da Napoli.