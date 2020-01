Il giornalista de ‘Le Iene’, Matteo Viviani, rivolge l’ultimo saluto ad una persona a lui tanto cara. Con lui anche la moglie Ludmilla Radchenko.

Il giornalista de ‘Le Iene’, Matteo Viviani, subisce un altro lutto tremendo. Dopo avere dato addio alla collega ed amica Nadia Toffa, morta il 13 agosto 2019, il conduttore ed inviato della trasmissione di inchieste di Mediaset, ora il 45enne originario di Seriate, in provincia di Bergamo, deve dire addio anche a suo padre. Una notizia molto triste, che ha fatto si che l’intera redazione de ‘Le Iene’ si stringesse attorno a Matteo Viviani. È stata la moglie di lui, l’ex letterina Ludmilla Radchenko, a dare la triste notizia. Su Instagram è apparso un messaggio nel quale la 41enne russa, che ha sposato Viviani nel 2013 dandogli anche una bambina, scrive quanto segue. “Le generazioni crescono. Ed altri se ne vanno. Il segno della vittoria…vita…Viviani. Ciao caro suocero, caro nonno e padre. Rimarrai nei nostri cuori. Buon viaggio, riposa in pace”. Con la fotografia postata a dire tutto.

Matteo Viviani, il giornalista de ‘Le Iene’ ha perso il papà

In essa ci sono Matteo, la figlioletta ed il papà di lui. Poi anche Viviani ha voluto tributare un ricordo al genitore ormai scomparso. Lo ha fatto mostrando l’immagine della campagna toscana, con la scritta emblematica “Buon viaggio papà”. Tanti sono i messaggi di affetto e di cordoglio e vicinanza che stanno arrivando a Viviani ed alla moglie per questa triste notizia. Si apprende che suo padre era malato, cosa che ha fatto si che la coppia – reduce dalle vacanze di Natale in Russia dai parenti di lei – tornasse in anticipo in Italia.

