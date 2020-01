Malena Pugliese si è sposata? L’attrice svela tutta la verità sul matrimonio e confessa: “ecco cosa mi chiese il PD dopo il debutto nel cinema per adulti”.

Malena Pugliese si è raccontata ai microfoni de Il Pancio nel programma The Millennials il cui video è stato pubblicato su You Tube parlando della sua professione e non solo. Bellissima e in perfetta forma, Malena si è presentata con un outfit formato da minigonna e top che ha messo in risalto il suo corpo. Tra i personaggi italiani più cercati sul web, Malena non nasconde il proprio stupore di fronte alla sua popolarità.

Malena Pugliese: “tutti mi chiedono se mi sono sposata in Kenya. Il PD? Mi chiese le dimissioni dopo il debutto nel cinema per adulti”

Schietta e sincera, Malena Pugliese confessa di non rendersi conto di essere molto popolare in Italia. “A me sembra di vivere in una scatola chiude. Io penso che il mio lavoro debba restare chiuso in una scatola che, qualche volta, si apre“, racconta Malena. Tornata dalle vacanze in Kenya, Malena si è prestata ad un gioco raccontando ai fans di essersi recata in Kenya per sposarsi. Ad annunciarlo era stata lei stessa sui social, ma oggi viene fuori che era solo uno scherzo organizzato con Il Pancio.

«Facciamo finta che Malena, che è tornata dalle vacanze in Kenya, si sia sposata», ha spiegato lo youtuber. «Tutti indagano se io ho una storia…», ha commentato l’attrice. «Tutti mi hanno chiesta se fossi andata lì a fare un film. Qualcuno rimarrà deluso o delusa. Non smetteranno di seguirmi, anzi saranno curiosi di sapere cosa accade», ha aggiunto lasciando poi il cellulare per rispondere alle domande de Il Pancio.

L’avventura nel mondo del cinema a luci rosse è cominciata quando Malena aveva 33 anni: “questa scelta viene fuori da una mia vita sessuale. Io ho scritto a Rocco dicendo che ero una ragazza italiana, ma non gli ho detto che ero una rappresentante del partito democratico. Per un anno, però, mi ha tenuta sulle spine”, racconta Malena.

Dopo il suo debutto come la nuova musa di Rocco Siffredi, all’indirrizzo di Malena svela di aver ricevuto una precisa richiesta del Partito Democratico. “Il PD mi ha chiesto di dare le dimissioni subito e io rifiutat e l’ultima assemblea nazionale l’ho fatta da pornoattrice ed è stata una casa sconvolgente perchè sono arrivata lì e c’era silenzio. Mi sono seduta al mio posto e appena mi alzavo mi chiedevano un selfie”, racconta la Pugliese.

Poi conclude così: “Io non mi sento un personaggio. Io mi sento felice di mostrare al pubblico quella che è la mia natura, la mia sessualità, il mio esibizionismo. Io sono così, mi sento una persona con una sessualità aperta, libera e nel momento in cui troverà un compagno lui dovrà accettare la mia sessualità”, confessa l’attrice.