La bella Laura Torrisi non è solo allegria sul suo profilo Instagram. Infatti in un post trova spazio anche la malinconia per un amico che non c’è più.

Il lutto per Laura Torrisi è ancora fresco. La bella attrice 40enne originaria di Catania non ha perso alcun congiunto. Il dolore che lei stessa ha esternato sui propri canali social personali riguarda un triste evento avvenuto ormai un anno fa. Era l’8 gennaio del 2019 quando veniva meno Teodosio Losito, sceneggiatore di lungo corso al quale in tanti altri sono stati legati da vincoli professionali, ma soprattutto di amicizia e di gratitudine, per molto tempo. Oltre alla Torrisi si annoverano anche i vari Gabriel Garko, Francesco Testi e Manuela Arcuri. Tutti loro devono qualcosa al compianto Losito se sono riusciti a diventare famosi. E lui, Teodosio Losito, ha creato fiction molto amate come L’Onore e il Rispetto, Il Peccato e la Vergogna, Il bello delle donne, Pupetta, Il sangue e la Rosa. Oltre a tante altre. Anche Laura Torrisi ha lavorato con lui, scomparso prematuramente ad appena 53 anni.

LEGGI ANCHE –> Gwyneth Paltrow mette in vendita “quella” parte di sé | “Costa 75 dollari”

Laura Torrisi: “Mi manchi, Teodosio”

La Torrisi scrive: “Un anno senza di te. In questi giorni ti ho pensato tanto. Molti di questi ruoli non sarebbero esistiti senza la tua penna e la tua arte Teo. Grazie. Resterai sempre nel mio cuore con tutte le tue parti più belle, fragili e vere”. Ed un followers dell’ex compagna di Leonardo Pieraccioni si aggiunge al coro, ricordanto Teodosio così. “Sceneggiatore, sognatore, anima sensibile e tormentata. Spero abbia trovato la pace che meritava”. Losito aveva intenzione di cimentarsi nel campo della produzione cinematografica, ma purtroppo non ne ha avuto il tempo. Prima di morire lui affermò nel corso di una intervista di prediligere sempre la qualità. Ma i soldi che gli venivano messi a disposizione erano sempre di meno.

LEGGI ANCHE –> Google Street view | ragazza rivede il nonno morto tempo fa | FOTO