La temperatura del corpo umano non è (più) di 37 gradi ma meno. Quali sono le ragioni di questo dato? E che significati può avere?

Alla Stanford University (California) il team di Julie Parsonnet ha svolto una ricerca d’archivio risalendo fino al 1862 e ha ipotizzato un calo della temperatura corporea media che sarebbe passata da 37°C a 36,6°C. I ricercatori hanno utilizzato tre set di dati.

Il primo è relativo a 83.900 misurazioni della temperatura corporea di uomini statunitensi dal 1862 al 1930; il secondo riguarda 5998 misurazioni tra il 1971 e il 1975 (i dati sono del National Health and Nutrition Examination Survey I) e il terzo ben 230.261 misurazioni da attribuire allo Stanford Translational Research Integrated Database Environment (2007 – 2017).

I dati sono sia di uomini sia di donne (a parte quelli più risalenti).

Cosa implica il risultato della ricerca californiana sulla temperatura dell’uomo

La temperatura umana sarebbe, stando ai dati anlizzati dall’Università statunitense, diminuita di 0,03°C ogni decennio.

Quindi, dal 1862 a oggi si sarebbe passati da 37°C a 36,6°C ma soprattutto non è affatto detto che il trend si sia arrestato: la temperatura potrebbe salire ancora negli anni.

Il calo è reale e non è dovuto a un errore di misurazione

Il dato è reale e genuino: i più anziani hanno temperature più alte di quelle dei nati nelle decadi successive.

L’ipotesi sul perchè che è stata formulata: “La spiegazione più probabile secondo me”, ha commentato Parsonnet a New Scientist, “è che, microbiologicamente, siamo molto diversi da come eravamo”. Probabilmente proprio grazie ai vaccini, agli antibiotici, alo stile di vita più sano, il sistema immunitario sarebbe meno attivo e per questa ragione si verificherebbero meno processi infiammatori dei tessuti.

Ovviamente, trattandosi di una tesi non è dato sapere se i dati scientifici la confermano oppure no. Certa parrebbe però la diminuzione della temperatura dell’uomo.