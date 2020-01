Ilary Blasi, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, svela cosa significa essere la moglie di un famoso come Francesco Totti, video.

Ilary Blasi, ospite di Che tempo che fa, programma in onda su Raidue, a Fabio Fazio, svela cosa vuol dire essere la moglie di Francesco Totti. “È umiliante stare con uno come Francesco Totti” – ha raccontato – “Non vieni calcolata, sei inesistente. C’è di peggio, ma me ne sono fatta una ragione”. Sulla possibilità di avere un quarto figlio, dice: “Ho finito gli ovuli! Li ho persi! – risponde Ilary – se Francesco lo vuole davvero, lo farà con un’altra!”.