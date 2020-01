Fabrizio Frizzi, ritrovata l’ultima lettera scritta dal conduttore prima della sua morte: parole toccanti, ecco a chi era indirizzata

Il ricordo di Fabrizio Frizzi resta sempre vivo. Sono passati quasi due anni dalla scomparsa dello storico conduttore Rai e amici e colleghi non mancano di dedicargli un pensiero ogni volta che possono. Negli ultimi giorni, inoltre, è emersa dal passato l’ultima lettera scritta da Fabrizio. Era indirizzata a Enzo Mirigliani, padre fondatore di Miss Italia, in occasione del suo 90esimo compleanno. A diffonderla, sua figlia Patrizia, che l’ha condivisa sulle colonne de ‘Il Giornale’. Ecco le parole toccanti di Fabrizio, con una particolarità: la lettera è scritta tutta in rima.

“Non credo esista giorno più giusto, più propenso per ricordare i giorni felici insieme, caro Enzo. 5475 sono stati, giorno più giorno meno, da quando ti conobbi a quando tirammo il freno, del corso d’acqua eravamo arrivati alla foce… Come arrivammo lì non ricordo, ma di gioie ne abbiam vissute tante insieme, forse perché era buono il nostro primo seme. Mi sentivo giovane, impreparato, inerme la prima volta che arrivai alle terme… Tu mi dicevi fai come Corrado con le miss e da quel giorno facemmo più di un bis. 1100 ragazze grazie a te incontrai, me le ricordo tutte, grazie anche alla Rai. Ricordo tanti momenti belli, alcuni anche brutti, ma li abbiamo vissuti a fianco, quasi tutti. Non risparmiando colpi ma, e non per prima ci univa soprattutto una grande stima. Che mi fa dire, dopo tanto tempo, grazie per avermi dato fiducia e garanzie. E per questo tuo importante compleanno ti ringrazio particolarmente, per ore e ore perché senza conoscerti personalmente non avrei potuto incontrare il mio giovane amore. E sapendo che dentro di passione ne hai ancora tanta, auguri infiniti e profondi, Enzo, per i tuoi novanta!”.

