“Made in Sardegna” scrive Elisabetta Canalis, mostrando un paio di gambe da fare invidia anche alle 20enni. E su Instagram è subito entusiasmo dai fans.

La bellissima Elisabetta Canalis conserva la forma e l’avvenenza dei giorni migliori, di quando 20enne si affermò nell’immaginario collettivo di tutti, diventando la ‘velina’ per antonomasia. Oggi la bella sassarese di anni ne ha 41, eppure il tempo nel suo caso è come se si fosse fermato. Il fisico di cui si ritrova è da mozzare il fiato e la freschezza del volto e dei lineamenti non sembrano accusare il trascorrere del tempo. Lei vive da molto tempo ormai a Los Angeles, dove vive con il marito, il chirurgo Brian Perri. Inoltre i due hanno avuto anche una bambina, la piccola Skyler Eva, di 4 anni. Ma Elisabetta Canalis non disdegna delle visite con una certa regolarità in Italia, anche per via del lavoro. Eli è molto attiva anche su Instagram, dove ha un profilo Instagram molto seguito. Ed in un frame estrapolato da una sua storia pubblicata nelle scorse ore, la Canalis ha fatto letteralmente girare la testa a tantissimi dei suoi più di 2 milioni di followers. Lei è distesa a gambe alzate ed unite. Si vedono solo quelle, torreggiare nel fermo immagine. Roba da far girare la testa.

Elisabetta Canalis, i suoi post recenti

Visualizza questo post su Instagram -Milano man fashion week 2020 – Un post condiviso da Elisabetta (@littlecrumb_) in data: 14 Gen 2020 alle ore 4:44 PST

Visualizza questo post su Instagram Vide il sorriso dell’amica e non poté fare a meno di lasciarsi contagiare. Un post condiviso da Elisabetta (@littlecrumb_) in data: 13 Gen 2020 alle ore 1:16 PST

