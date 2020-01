Sharon Hutchison, dottoressa di 39 anni ed esperta di melanoma, è morta per un tragico scherzo del destino proprio a causa di un tumore della pelle: ad un anno dalla diagnosi il suo cuore ha smesso di battere.

Crudele e beffardo il tiro mancino che il destino ha riservato alla dottoressa Sharon Hutchison, 39 anni. La donna esperta di melanomi per anni ha dedicato le proprie ricerche per anni a questa terribile malattia, per poi finirne vittima. Sharon Hutchison è, infatti, morta ad un anno di distanza dalla tragica diagnosi di un tumore alla pelle, nonostante le numerose cure a cui si è sottoposta, le quali non sono riuscite a salvarle la vita: le metastasi ormai erano diffuse in tutto il corpo.

Dottoressa morta a causa di un tumore alla pelle: da anni aveva concentrato le proprie ricerche sulla terribile malattia

Aveva lavorato come ricercatrice presso l’Università delle Highlands e delle Isole a Inverness, in Scozia, e da anni aveva rivolto tutte le sue attenzione sui melanomi. Sharon Hutchison esperta del cancro della pelle, per un tagico caso del destino, riporta Il Messaggero, però, è proprio morta a causa della terribile malattia. Ad un anno dalla diagnosi, nonostante le cure repentine a cui si era sottoposta, il suo cuore ha smesso di battere ed è stata portata via da quel male che cercava di sconfiggere per gli altri. La dottoressa si è spenta a soli 39 anni tra l’affetto dei propri cari all’Highland Hospice.

La sua carriera era iniziata nel dipartimento di radiofarmacia a Raigmore dove si era impegnata con incommensurabile zelo nella produzione di un efficace trattamento contro il cancro. Unitasi nel 2018 con un team di ricercatori universitari la Hutchison, la dottoressa è entrata a far parte di una rete di esperti mondiali sulla malattia, divenendo voce autorevole nel suo campo. Nonostante la tragica diagnosi, Sharon Hutchison ha proseguito il suo lavoro sino a poco prima della sua morte. I numerosi cicli di trattamento a cui si è sottoposta purtroppo non sono stati in grado di salvarle la vita, ormai le metastasi avevano raggiunto gli organi vitali.

Leggi anche —> Incidente in Alto Adige, il tragico destino di Janine: la ragazza che aveva sconfitto il cancro