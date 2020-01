È terminata la riunione della Royal Family indetta per stabilire le sorti di Harry e Meghan: secondo le prime dichiarazioni pare che i duchi di Sussex potranno godere di un periodo “di transizione”.

La Regina si sarebbe espressa dando parere positivo a che Harry e Meghan possano vivere al di fuori della Royal Family. Nello specifico, Sua Maesta, avrebbe concesso ai duchi di Sussex un periodo “di transizione” durante il quale la coppia potrà dividersi tra Regno Unito e Canada.

“Io e la mia famiglia sosteniamo totalmente il loro desiderio di farsi una nuova vita. Anche se avremmo preferito che rimanessero pienamente parte della famiglia reale rispettiamo e comprendiamo il loro desiderio di vivere una vita più indipendente pur rimanendo parte importante della nostra famiglia“. Questo quanto avrebbe affermato Elisabetta II a mezzo di un comunicato stampa ufficiale. Sembrerebbe, dunque, chiarita la questione e invece no: a rimanere ancora privi di contorno alcuni fondamentali aspetti. Primo di tutti non si è espressamente parlato dei titoli nobiliari: attenendosi al comunicato questi ultimi non dovrebbero essere rimossi ad Harry e Meghan i quali potrebbero continuare a sfruttarli. La Regina ha voluto però rendere noto che la coppia “ha già espresso il desiderio di rinunciare ai fondi pubblici” aspetto questo che aveva fatto storcere leggermente il naso ai sudditi di Sua Maestà. Altre due questioni che andranno ben valutate, afferma sempre la Regina, sono quelle relative al denaro che il principe Carlo corrisponde ai figli annualmente come corrispettivo per lo sfruttamento dei beni dei Windsor e il pagamento della sicurezza i cui costi bisognerà capire a chi addebitarli. Infine, riporta La Repubblica, non di poco conto resta da capire in ordine al sistema di tassazione di natura agevolata per i reali, se potrà essere continuata a sfruttare.

Un anno decisamente poco lieto per la Royal Family dapprima sconvolta per il coinvolgimento del Principe Andrea nello scandalo sessuale ribattezzato caso Epstein e poi questo, l’uscita di Harry e Meghan dalla casa reale. La Megxit, come l’hanno definita i tabloid, è stata per Carlo e William un grande smacco, come quasi sicuramente anche per la Regina, tuttavia Elisabetta II da grande sovrana e stratega ha compreso che quella di nipote e consorte era una vicenda da chiudere a stretto giro. Polemiche o liti sarebbero stati il pane quotidiano dei tabloid che già hanno trascinato nella bufera la famiglia reale a causa del Principe Andrea. L’Inghilterra in questo momento ha bisogno di mostrare stabilità ed un’immagine fiera.

Leggi anche —> Luglio 2020, in arrivo aumenti in busta paga: buone notizie, ma non per tutti