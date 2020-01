Fernando Alonso sta prendendo il ritmo della Dakar: nella tappa 8 è secondo dietro alla sorpresa Serradori. Frazione annullata per lutto nelle moto

L’outsider francese Mathieu Serradori, al volante del suo buggy Century, si aggiudica l’ottava tappa della Dakar 2020, una delle più corte dell’intera competizione: un anello da 477 km intorno al bivacco di Wadi Al-Dawasir. Ma il vero eroe di giornata è Fernando Alonso.

Confermando la sua crescita sempre più evidente di giorno in giorno, anche in una disciplina che sta ancora scoprendo, il pilota asturiano, due volte campione del mondo di Formula 1 e vincitore della 24 Ore di Le Mans, sta ottenendo tempi e risultati sempre più interessanti. Ora il prossimo passo è quello di ambire ad un successo di tappa.

Perde invece terreno il leader della classifica generale delle auto, Carlos Sainz, che al termine di una frazione complicata per lui si ritrova con solo 6:40 minuti di vantaggio su Nasser Al-Attiyah, mentre il podio provvisorio è chiuso da Stéphane Peterhansel, a 13:09 di distacco dalla vetta. Tutti e tre si sono piazzati fuori dalle prime otto posizioni di giornata.

Dakar, moto ferme per il lutto di Gonçalves

Moto e quad non hanno corso: la loro tappa è stata annullata in segno di lutto per la morte del motociclista portoghese Paulo Gonçalves avvenuta il giorno precedente. La tappa di oggi vedrà tutte le categorie riprendere la marcia verso est, in direzione di Haradh, per una distanza mostruosa: ben 891 km, dei quali 451 cronometrati di prova speciale.

