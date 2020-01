Calciomercato Milan, la sessione di gennaio può portare non soltanto acquisti ma anche cessioni: un rossonero può dire addio

Il Milan, nel fine settimana, ha centrato una vittoria pesante in casa del Cagliari. Il 2-0 firmato Leao e Ibrahimovic può sancire la ripartenza dei rossoneri verso una seconda parte di stagione migliore, per provare la rimonta puntando ai quartieri alti della classifica. Ma ci sono volti scontenti. Pioli ha lasciato in panchina per tutta la partita, con i rossoblu’, Paquetà, Piatek e Suso. Da inamovibili a fuori dal progetto, i tre giocatori potrebbero tutti dire addio nel corso di questa sessione di mercato. In particolare, secondo il ‘Corriere dello Sport’, Suso avrebbe chiesto la cessione entro la fine del mese. Lo spagnolo ha spesso deluso in questa stagione, non riuscendo più a ritrovarsi e vorrebbe cambiare aria. Il Milan sembra propenso ad accontentarlo, ma soltanto in caso di un’offerta importante, che raggiunga almeno i 25-30 milioni di euro.

