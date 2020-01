Barbara Alberti perde la pazienza con Adriana Volpe mentre lavava i piatti nella casa del Grande Fratello Vip 2020, video.

Barbara Alberti ha perso la pazienza con Adriana Volpe mentre lavava i piatti. Di fronte all’iniziativa della conduttrice che ha provato a prendere il suo posto, la scrittrice del Grande Fratello Vip 2020 ha detto: “Vengo subito, subito, dammi 5 minuti. Non mi dire che ho ragione come i matti.Senti Adriana per favore, te lo chiedo con tutto il cuore. Mi fai finire? Ho fatto un’architettura, che adesso se la lascio mi inca**o! Ti prego. Ho finito ho solo 5 minuti porca putt**a. Ca**o, ca**o lasciami lavare i piatti”.