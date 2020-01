Il primo scontro diretto tra i due fratelli Marquez, compagni di squadra in Honda, è alla corsa in montagna Fita973: e a vincere è Alex su Marc

La prima sfida diretta del 2020 tra i fratelli Marquez se la aggiudica Alex. Certo, non è ancora arrivato il tempo del primo Gran Premio di MotoGP, dove da questa stagione i due saranno compagni di squadra alla Honda. La sfida in questione è avvenuta domenica scorsa, a piedi, in occasione della Fita973, una corsa-camminata in montagna nei dintorni di Cervera, la città catalana che ha dato i natali ad entrambi i Marquez.

L’evento è stato organizzato dal locale club di mountain bike, La Segarra, insieme ai fan club dei due piloti di MotoGP, che hanno prestato i loro caratteristici numeri di gara (il 93 e il 73) alla combinazione di cifre che ha dato il nome alla competizione. Notevole anche il successo di partecipanti, visto che ai nastri di partenza si sono accomodati quasi 250 corridori.

Marc Marquez ancora non in forma perfetta

Il percorso prevedeva ben 13,63 km, con un dislivello in salita di oltre 500 metri. Come detto, Alex Marquez se l’è cavata decisamente bene, completando il tracciato al sesto posto assoluto, con un tempo di un’ora e 21 minuti. Peggio è andata al suo più blasonato fratello Marc Marquez, solo dodicesimo con un tempo di un’ora e 26. Ma il motivo di questo suo ritardo è facilmente giustificabile: il Cabroncito è infatti ancora in via di guarigione dall’intervento chirurgico alla spalla a cui si è sottoposto alla fine della scorsa stagione.

Ora tutti gli appassionati di motori attendono però di vedere come se la caveranno i due Marquez nei primi veri scontri diretti, quelli in sella alle loro Honda. Per vederli insieme in pista dovremo attendere il primo test collettivo pre-campionato della MotoGP, in programma il prossimo 7 febbraio a Sepang. Alex, in qualità di debuttante, avrà però la possibilità di anticipare il suo esordio di una settimana, in quanto il regolamento gli consente di prendere parte allo shakedown che scatterà il 2 febbraio, sempre sul circuito malese.