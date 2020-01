Si è dunque parlato di abolizione ma a vanvera. Infatti, la tassa automobilistica o bollo che dir si voglia permette alle Regioni di introiettare considerevoli ricavi: più di 3 miliardi di euro.

Pertanto, ogni voce girata a riguardo è stata un fake o una boutade.

Sull’abolizione del Canone Rai occorre fare chiarezza

Come visto anche il Canone Rai è molto osteggiato e ormai poco sensato: tassa la detenzione di apparecchi che siano in grado di trasmettere radio e tv ma senza che ciò abbia più alcun significato visto che viviamo in un mondo digitalizzato dove anche un orologio può riprodurre video..

In ogni caso, questa tassa obbliga gli italiani a pagare un balzello di non poco conto se sommato a tutti gli altri: più di 100 euro a testa, per un guadagno di oltre 1,5 miliardi di Euro.

Ancora una volta l’introito è troppo “goloso” e utile alle casse dell’Ente.. al punto che, come sappiamo è stato inserito nella bolletta elettrica rendendo quasi impossibile l’evasione. Rimane salva la facoltà di disdetta.