Suicidio sui binari, un uomo si toglie la vita facendosi travolgere da un treno: linea ferroviaria in tilt, ecco dove è avvenuta la tragedia

Si è sdraiato sui binari, attendendo l’arrivo del treno e così togliendosi la vita. Il convoglio lo ha travolto uccidendolo. Un uomo si è suicidato ieri mattina intorno alle 11. La tragedia è accaduta all’altezza della stazione di Albanova, in provincia di Caserta, tra Aversa e Villa Literno, lungo la tratta Roma-Napoli. Il treno Intercity lo ha travolto senza che il macchinista potesse fare nulla per evitarlo o fermarsi in tempo. L’uomo non è stato ancora identificato. Sul posto sono giunti la Polizia Ferroviaria e gli agenti della caserma dei Carabinieri di Casapesenna. La circolazione dei treni è stata interrotta per diverse ore, per far sì che avvenissero i necessari rilievi degli inquirenti. I ritardi per i treni sono giunti fino a circa tre ore. In tutto, coinvolte dodici corse ferroviarie. Quattro sono state deviate su percorsi alternativi, sei corse a lunga percorrenza hanno subito limitazioni, due treni regionali sono infine stati cancellati. Per agevolare la circolazione, sono state indette corse sostitutive con autobus tra le stazioni della tratta coinvolte. Alle 14.30, è stata infine ripristinata la circolazione ferroviaria ordinaria.