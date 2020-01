MotoGP | Alberto Puig ha spiegato cosa accadrà quest’anno a Marc Marquez ora che condividerà il proprio box con il fratello Alex, fresco campione Moto2.

Marc Marquez in questa stagione condividerà il box con il fratello Alex. Il piccolo di casa Marquez si è guadagnato questa opportunità grazie al Mondiale vinto nella passata stagione in Moto2 e a causa anche della decisione di Jorge Lorenzo di lasciare anzitempo la Honda dopo un anno disastroso contraddistinto da tanti infortuni.

Come riportato da “Motorsport.com” Alberto Puig ha così dichiarato: “Marc avrebbe maggiori preoccupazioni se il fratello debuttasse con un altro team in MotoGP. Lui sa come la Honda tratta i piloti e quindi è consapevole che il fratello è in un buon posto. L’arrivo di Alex non inficerà i risultati di Marc, anzi lui è molto felice. A lui interessa solo che la moto vada bene”.

Puig: “Alex deve lavorare”

Il team principal della Honda ha poi continuato: “Marc è un campione e quando cederà il passo al fratello lo farà. Fine della storia. Io credo che per Alex sia un’opportunità unica. Bisogna valutarlo in base al livello della classe e dove chiuderà”.

Infine Alberto Puig ha così concluso: “I suoi risultati e la curva di apprendimento che mostrerà nell’arco della stagione ci diranno se ha fatto bene o male. Alex deve lavorare, fare dei sacrifici e degli sforzi. Il talento non è controllabile o ce l’hai o non ce l’hai, ma il lavoro quello lo decidi tu”.

