La coppia Leonardo Pieraccioni Laura Torrisi ha smesso di essere tale ormai già dal 2014, se non prima. Eppure i loro ammiratori sperano ancora.

Erano bellissimi insieme, e quando Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi annunciarono la fine del loro amore, in molti provarono dispiacere. L’attore e regista fiorentino e l’attrice catanese hanno vissuto un fidanzamento lungo sette anni, dal 2007 al 2014. Con in mezzo la nascita della loro figlia Martina nel 2010. I due si innamorarono durante le riprese di ‘Una moglie bellissima’, film da lui diretto e da lei interpretato. Oggi i rapporti sono rimasti buoni, anche in virtù del bene della figlia. Riguardo alla loro rottura sono diverse le versioni che circolano da tempo. Alcuni hanno parlato di un colpo di fulmine avuto dalla Torrisi per un istruttore di surf conosciuto nel corso di una vacanza in Madagascar. Circostanza che però non ha mai trovato conferme. E che anzi lo stesso Pieraccioni ha sempre smentito con forza. E comunque era ormai vecchia di 2 anni, in base alle dichiarazioni di quest’ultimo.

Pieraccioni Laura Torrisi, non ci sono conferme su altre storie attuali

L’annuncio dell’addio tra Pieraccioni e Laura Torrisi non avvenne subito infatti. Ci fu bisogno di un periodo per metabolizzare il tutto, prima di rendere la cosa di dominio pubblico. Da allora ognuno ha intrapreso la propria strada in amore, anche se al momento non si sa se queste vicende amorose siano ancora in corso. Lei è stata vista con Antonio Aiello, 34 anni. Lui con Teresa Magni. Ma sembrano mancare conferme importanti in merito. Ed i rispettivi ammiratori ci sperano: vorrebbero che il toscano e la siciliana tornassero insieme per formare una bella famiglia.

