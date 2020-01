MotoGP | La MotoGP è pronta a togliere i veli dalle sue moto per la stagione 2020. Tre team si mostreranno al mondo a Sepang il 6 febbraio.

C’è del fermento in MotoGP per la nuova stagione che è alle porte. I team si stanno preparando per la nuova annata e a breve presenteranno le livree per il 2020. La prima squadra che toglierà i veli sarà la Ducati che il 23 gennaio a Bologna mostrerà la sua nuova moto al mondo.

Dopo la casa di Borgo Panigale toccherà a quel punto alla Honda, che invece è intenzionata a mostrarsi a Jakarta. La squadra campione del mondo in carica verrà presentata il 4 febbraio.

Niente data per ora per Aprilia e KTM

Diversa, invece, la situazione per Suzuki, Yamaha e il Team Petronas che verranno presentati il 6 febbraio tutti a Sepang dove il giorno successivo si svolgeranno i test pre-stagionali della MotoGP che si concluderanno il 9.

Non si conoscono ancora, invece, le date e i luoghi dove Aprilia e KTM daranno alla luce le loro nuove moto. In particolare la casa di Noale probabilmente vorrà mantenere il tutto in dubbio sino alla fine per capire se effettivamente sulla nuova moto salirà o meno Andrea Iannone.

Antonio Russo