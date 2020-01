Ministero della Salute allarme: ritirata la nota torta dal mercato

Il richiamo viene dal Ministero della Salute: la casa che produce queste torte è Belli Freschi e il ritiro dagli scaffali è dovuto alla possibile presenza di proteine del latte per contaminazione crociata del prodotto. Parliamo della torta di Natale senza glutine e senza lattosio della nota marca. Sul comunicato si raccomanda ai consumatori allergici alle proteine del latte di non consumare la torta e di restituirla al punto vendita dove è stato acquistato. È possibile ottenere il rimborso di quanto speso, oppure la sostituzione con un altro prodotto che può interessare a voi consumatori.

Il Ministero è molto attento alla divulgazione immediata dei prodotto con rischi per la salute dei consumatori. Sul sito infatti si può leggere che gli operatori del settore alimentare hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio e a ritirare il prodotto. Qualora il prodotto fosse già stato venduto al consumatore, l’OSA deve informare i consumatori sui prodotti a rischio, anche mediante i cartelloni da apporre nei punti vendita e a pubblicare il richiamo sul sito del Ministero. Sono autentici soltanto i richiami e le loro revoche pubblicate sul sito, il Ministero non è responsabile di eventuali notizie false diffuse sul web.