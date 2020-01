Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 13 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Il dominio anticiclonico inizia a perdere colpi e l’alta pressione viene minata da correnti più instabili in queste ore. Piogge sparse sui settori ionici e il versante orientale della Sicilia, cieli sereni o poco nuvolosi sul resto d’Italia. In serata banchi di nebbia su gran parte del Settentrione, Umbria e Marche. Si invitano gli automobilisti a spostarsi solo in caso di necessità e a procedere con molta cautela. Temperature minime in lieve calo, comprese fra 0 e 4°C al Centro-Nord, fra 7 e 12° al Sud e sulle isole.

Martedì 14 gennaio prevale l’alta pressione con tempo stabile e soleggiato al Centro-Sud, nuvole in transito al Nord ma senza fenomeni. Cieli grigi in Liguria, con possibili piovaschi in Lunigiana. Deboli nevicate sulle zone più interne della Toscana oltre i 1200 metri. Temperature massime fra 5 e 7° al Nord, fra 10 e 15° al Centro-Sud e isole.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nell’area di Milano traffico rallentato sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Nei pressi di Parma sulla A22 Brennero-Modena nebbia a banchi tra Mantova sud e Reggiolo Rolo.

A Genova in A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) tratto chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Rallentamenti sulla A1 Roma-Napoli (Km 759.8 – direzione: Napoli): coda di 3 km tra Biv. Dir.Capodichino/A1 Nord Ramo C e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno per incidente. A Salerno ricordiamo che in A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) vige il divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alla mezzanotte del 28 Febbraio 2020.