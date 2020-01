Chi è Malena Pugliese? Vero nome, età, fidanzato e tutto ciò che c’è da sapere sulla prorompente musa di Rocco Siffredi che sta facendo impazzire tutti.

Classe 1983, Malena Pugliese è la musa di Rocco Siffredi, ma chi è davvero la nuova star del cinema a luci rosse? Prima di diventare un’attrice per film per adulti, Malena Pugliese lavorava un un’agenzia immobiliare ed era impegnata in politica. Ad un certo punto, però, quel mondo è diventato troppo piccolo per lei che ha così deciso di abbandonare tutto er tuffarsi a capofitto nella sua nuova carriera.

Malena Pugliese: età, vero nome, fidanzato e tutto ciò che c’è da sapere sulla musa di Rocco Siffredi

Filomena Mastromarino, questo è il vero nome di Malena Pugliese, è nata a Noci (Bari) il 19 gennaio 1983, ma è residente a Gioia del Colle. È alta 165 cm. e pesa 50 chili. Ha studiato presso la Facoltà di Scienze Biosanitarie, ma a pochi esami dalla laurea ha deciso di abbandonare.

Ha lavorato presso l’agenzia immobiliare di Giuseppe Masi, esponente del Partito Democratico di Gioia del Colle, che l’ha convinta ad entrare in politica. Nel 2013 viene eletta ed è una renziana convinta.

Nel 2016, a 30 anni, Malena decide di cambiare totalmente vita. Lascia il lavoro, abbandona la politica e chiede a Rocco Siffredi di fare un provino diventando in poco tempo la sua musa. «Perché ho scelto il set e questo tipo di cinema? Tutti nascondiamo un po’ questo lato birichino. Io sono una ragazza normalissima che ha però questo lato e vuole viverlo: sono pronta a tutto, a esperienze intriganti», ha poi raccontato.

Seguitissima su Instagram dove è seguita da 571mila followers ha partecipato al programma Mammoni – Chi vuole sposare mio figlio? La svolta, però, arriva con la partecipazione all’Isola dei Famosi 2017 dove ha fatto molto parlare di sè per i presunti flirt con Simone Susinna e Moreno e stringendo amicizia con Nancy Coppola.

«A metà del percorso dell’Isola a un certo punto ho avuto una sorta di crisi. Avevo paura di tornare a casa, di affrontare di nuovo tutte le critiche, tutti i pregiudizi. Adesso mi sento molto più forte», raccontò in puntata.

Dopo l’Isola, è tornata a lavorare come attrice di film per adulti ed è spesso opinionista di Pomeriggio 5, il programma di Barbara D’Urso. Per quanto riguarda l’amore, attualmente sembrerebbe essere single anche se i rumors parlano di un presunto flirt con il cantante Irama.

Ai microfoni del programma di Real Time, “Rivelo”, ha parlato di un ex fidanzato, un famoso calciatore, che l’avrebbe fatta soffrire molto.

“Il lavoro mi ostacola nel trovare l’amore perché si parte dal pregiudizio che una donna come me, che fa ses*o con altri uomini, non possa avere una vita sentimentale con un altro uomo. La mia storia con lui? C’è stato un lungo corteggiamento, non voglio chiamarlo amore perché non so se l’ho amato, adesso non merita più quella parola. Se una persona ti chiede di svestirti dei tuoi abiti da Malena e di essere Milena e tu questo glielo dai nel rispetto della sua popolarità e poi ricevi una forte delusione sentendoti giudicata proprio per il tuo lavoro, non posso più chiamarlo amore. Mi manca il suo profumo, è un bad boy. Se era un calciatore? Può essere. Ora ha deciso di giocare in serie A. Tu dici che sia Mario Balotelli, io non te lo dico. Non dico che è lui, dico solo che ha deciso di giocare in Nazionale. Ora Balotelli gioca in Nazionale? E’ un caso? Chiamiamolo caso. Però non è un caso che sotto la carta della rivelazione c’è un cigno nero. Non è un caso, guarda che combinazione. Non confermo, ma ti dico che non è un caso che il cigno sia nero”.