A ‘Verissimo’, Katia Ricciarelli parla delle difficoltà – non poche – vissute nel corso della sua esistenza. Tra cui anche un tentato suicidio.

Tra gli ospiti di ‘Verissimo’ della puntata di sabato 11 gennaio 2020 ecco spiccare Katia Ricciarelli. La celebre soprano si è raccontata 360° con la conduttrice Silvia Toffanin, parlando anche di aspetti non proprio belli e piacevoli della sua vita in passato. Anzitutto ecco una rassicurazione ai tanti ammiratori che la ex moglie di Pippo Baudo ha voluto fare. Reduce da un intervento di routine al ginocchio, la 73enne originaria di Rovigo ha precisato di stare bene. “Devo molto a mia madre”, afferma Katia Ricciarelli. “Mi ha cresciuta da sola ed è sempre andata avanti con forza, combattendo contro tante difficoltà. Tra le quali anche la morte di mia sorella”. Fu proprio la madre a trasmettere a Katia la passione per il canto. “Infatti ci esercitavamo insieme. Lei rimase incinta e ci disse che le sorelle la cacciarono di casa. Mio padre? L’ho incontrato una sola volta in vita mia, quando ormai ero diventata una donna”.

Katia Ricciarelli: “Tentai il suicidio per un uomo”

“Ero proprio con mamma, che doveva cantare per i malati di un ospedale. C’era anche lui ricoverato lì, in fin di vita. Mia madre avrebbe voluto che non lo conoscessi, per via di come si era comportato. Ed infatti Ricciarelli è il bellissimo cognome di mamma, e lo porto con orgoglio”. Ancora: “Ad un certo punto della mia vita ho pensato di farmi suora, grazie ad un frate benedettino che mi chiese di cantare nel coro gregoriano. La religione non mi ha mai attratta, ma quei canti erano bellissimi. Feci qualche suggestione, mia mamma mi riportò con i piedi per terra. Provai ad uccidermi per amore, mi innamorai, illudendomi, di un uomo che pensavo mi amasse veramente. La cosa mi distrusse, mi sconvolse, fu un trauma per me. Quando poi venne a trovarmi in ospedale gli mollai uno schiaffo bello forte”.

