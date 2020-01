Anziché allenarsi per tornare al volante della sua Mercedes. nelle vacanze invernali Lewis Hamilton si sta dedicando all’avvicinamento al mondo del cinema.

Il finale di carriera in F1 del sei volte iridato potrebbe essere più vicino di quanto si possa pensare. Sono sempre di più infatti le occasioni in cui Ham più che focalizzarsi sugli impegni motoristici, sceglie quelli che finora sono stati i suoi hobby. Un esempio della sua fame di esperienze extra pista. ci arriva dalle ultime ore, come tra l’altro da lui stesso documentato sulla sua pagina Instagram.

In pratica Lewis è stato protagonista di una sessione di tiro al bersaglio fermo per prepararsi al suo esordio cinematografico.

“Sono eccitato di mostrarvi qualcosa su cui ho iniziato a lavorare“, le parole del driver di Stevenage sulla piattaforma sociale preferita. “Ho sempre amato i film d’azione e sognato di recitare in uno un giorno. Qui è dove Keanu Reeves si è allenato per il suo John Wick, per cui ho deciso di fare lo stesso per cominciare la preparazione al mio primo ruolo recitato. E’ solo l’inizio, ma mi sono divertito tantissimo in un ambiente professionale e sicuro. Keanu chiamami che sono pronto! Grazie a @tarantactical e a tutto il team per il tempo e la pazienza. Giornata magnifica.

Nei mesi scorsi Hamilton, il quale ha fatto comunque intendere che disputerà almeno la prima stagione della rivoluzione tecnica della massima serie nel 2021, non aveva mancato di farsi vedere sul tappeto rosso delle prime del cinema, nonché ad eventi mondani legati alla moda e alla musica.

Chiara Rainis