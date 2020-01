Fa discutere l’iniziativa che vede protagonista Gwyneth Paltrow. L’attrice ha messo in commercio qualcosa che sta facendo davvero sorgere polemiche.

Gwyneth Paltrow è pioniera di una nuova avanguardia di business. E non vuol dire che la cosa debba piacere a tutti. L’attrice britannica ha annunciato di avere messo in commercio qualcosa di singolare, magari in grado di essere apprezzato solo da alcuni con delle certe preferenze specifiche. Si tratta di un mix di geranio, bergamotto agrumato e cedro, misti a dell’essenza di rosa damascena e di ambra. Il tutto per simulare l’odore della sua vagina. Parole che proprio Gwyneth Paltrow ha utilizzato per parlare di questa sua iniziativa commerciale, della quale lei è responsabile e fa allo stesso tempo anche da testimonial. Risultato? È stato un successo enorme e senza precedenti, e su scala globale. Il prodotto risulta già tutto esaurito dappertutto sulle piattaforme e-commerce in cui era disponibile.

LEGGI ANCHE –> Raffaella Fico Instagram | voglia di provocare | che curve | FOTO

Gwyneth Paltrow, la sua iniziativa fa discutere

C’è chi la vede come una provocazione, chi come un mero espediente per fare soldi (inizialmente neppure tanto facili, va detto). Chi invece considera questa pazzia un pò l’una e un pò l’altra. Fatto sta che il conto in banca dell’ex moglie di Chris Martin (frontman dei Coldplay, n.d.r.) è diventato decisamente più grosso ora. Questa candela poi non è che avesse un prezzo proprio conveniente. In listino lo abbiamo visto al costo di 75 dollari, più o meno una settantina di euro al cambio. Tra le sue caratteristiche figurano solo doti positive. Le descrizioni parlano infatti di un qualcosa di “divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato”. Pare che tutto fosse nato come un gioco tra la 47enne attrice losangelina ed il profumiere Douglas Little e Gwyneth Paltrow. Da cosa nasce cosa, ed eccoci arrivati a questo punto.

LEGGI ANCHE –> Adele dimagrita | “Vista in spiaggia | del tutto irriconoscibile” FOTO