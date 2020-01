Una giovane scopre per caso l’immagine di suo nonno morto tempo fa. E questa scoperta arriva consultando per caso Google Street View.

La giovane Leslie Yajaira diffonde la storia del nonno morto sui social network. Questo grazie ad una immagine osservata per caso su Google Street View. Leslie vive in Carolina del Nord, negli Stati Uniti, nella città di Charlotte. In tale frame è ritratto per l’appunto il nonno morto qualche anno fa e che lei purtroppo non riuscì a salutare come avrebbe voluto. In realtà Leslie ha utilizzato la nota applicazione di Google non proprio per caso. Era sua intenzione infatti dare uno sguardo alla casa proprio dei suoi nonni. E mai avrebbe immaginato di vedere lì l’uomo. Era ritratto seduto all’ombra, con cappello e bastone, nel corso di una giornata estiva, mentre cercava riparto dalla canicola. L’immagine risale al mese di agosto del 2014 e venne scattata a Labor de Guadalupe, in Messico. A circa 2500 chilometri di distanza. Anche per questo motivo non fu possibile per Leslie dare l’addio che avrebbe voluto al nonno. La foto è a fine articolo.

Google Street View, la storia che commuove il mondo intero

“Ieri abbiamo scoperto che Google Maps ha guidato nella sua fattoria ed eravamo curiosi di attraversarla”, scrive la giovane sul suo profilo Twitter. “Lì dove la strada finisce c’era mio nonno, seduto”. E questa storia agrodolce alla fine è finita sugli schermi di pc e smartphone di tutto il mondo. In tantissimi hanno condiviso questa vicenda, dando a Leslie 60mila share, 440mila ‘mi piace’ e quasi mille commenti. Sorprendentemente ci sono diverse altre persone che hanno vissuto una esperienza simile. Con parenti ed anche con amati animali domestici.

