Emma Marrone e la buona notizia: “Due motivi per brindare”

Dopo il brutto periodo che ha vissuto a causa del ritorno del suo male, Emma Marrone è tornata più in forma e felice che mai. Non è stato bello per lei riaffrontare di nuovo quel brutto mostro ma lo ha fatto a testa alta e n’è uscita come la guerriera che ha sempre dimostrato di essere. La cantante salentina si è rimessa a lavoro e sta finalmente vivendo un bellissimo periodo, si sta godendo la vita e il suo lavoro che le da sempre tantissime soddisfazioni.

Qualche ora fa Emma è tornata sui social con una foto in cui ha fatto un annuncio ai suoi fans. Oltre ad aver conquistato il disco d’oro col suo CD “Fortuna” l’artista pugliese ha detto di aver ben due motivi per brindare. Non ha rivelato qual è il primo ma il secondo ha commosso particolarmente i suoi fans: Emma ha notato che le stanno ricrescendo i capelli. “Due ottimi motivi per brindare” ha scritto così sotto alla foto, in cui sorride e splende come non mai. La foto ha ricevuto tantissimi likes.