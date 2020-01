Una donna di 52 anni è stata travolta da un suv mentre aspettava l’autobus a Carmagnola, in provincia di Torino, nel primo pomeriggio di ieri.

Una donna di 52 anni è stata portata in ospedale ed adesso rischia di perdere una gamba dopo essere stata travolta da un’auto mentre aspettava l’autobus. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 12 gennaio, a Carmagnola, comune in provincia di Torino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de il quotidiano La Repubblica, la 52enne si trovava seduta presso la pensilina di via Torino, all’altezza del civico 26, in zona Lame, quando improvvisamente un Opel Frontera è salito sul marciapiede e l’ha centrata in pieno distruggendo la pensilina. Alla guida del fuoristrada si trovava un uomo di 64 anni che avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase d’accertamento. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso e trasportato in elicottero la donna al Cto (Centro Traumatologico Ortopedico) di Torino. La 52enne nell’impatto, come riporta Repubblica, ha riportato la fratture di entrambe le gambe e adesso rischia l’amputazione all’altezza del ginocchio di una di esse. L’uomo alla guida del fuoristrada è stato sottoposto all’alcol test ed è stato interrogato dai carabinieri che stanno indagando sull’accaduto per ricostruirne la dinamica ed accertarne le cause.

