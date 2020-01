Chiara Ferragni, lo scatto scatena i fan: bufera social – FOTO

Chiara Ferragni è uno dei personaggi più seguiti e discussi su Instagram. La bella fashion blogger, infatti, è famosa tanto quanto odiata (ma anche amata!), sempre nel mirino del web e dei famosi leoni da tastiera che non si lasciano mai sfuggire niente. Infatti, proprio di recente, lei e Fedez sono stati protagonisti di uno “scandalo”. Il figlio Leone ha accidentalmente mostrato ai followers le password di alcuni profili Twitter che difendevano i nostri noti Ferragnez, rivelando così che dietro a quei profili c’era nascosta la loro famiglia.

Stavolta invece non si tratta di uno scandalo ma di qualcosa un po’ più divertente e leggero: Chiara e Fedez sono stati a cena in noto ristorante bergamasco, ovvero il preferito di Chiara. La fashion blogger ha postato su Instagram una foto di lei con un bavaglino con su scritto “Oggi sono goloso” e davanti della pasta. Nel piatto, però, in un ricco condimento c’erano soltanto tre paccheri. Le prese in giro non sono mancate e Chiara ha risposto in maniera molto ironica: “In realtà erano sei, io e Fede abbiamo diviso per lasciarci un po’ di spazio per le cotolette”.