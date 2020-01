Scoppia il caso dopo la prima puntata di C’è posta per te che ha avuto come super ospite Johnny Depp. Il pubblico nota la grande assente: “lei dov’è?”.

Johnny Depp è stato il primo, grande ospite della nuova stagione di C’è posta per te che ha debuttato sabato 11 gennaio, in prima serata su canale 5, incollando davanti ai teleschermi 5.930.000 spettatori pari al 30.2% di share. Ad aprire la puntata è stato proprio l’attore di Hollywood che ha regalato un momento speciale a due fratelli orfani di padre. Il pubblico, oltre ad apprezzare l’umiltà di Depp, ha notato l’assenza in studio di un grande personaggio.

Johnny Depp a C’è posta per te, il pubblico nota l’assenza di Olga Fernando

A ricevere un importante regalo da Johnny Depp dono stati Emanuele e Rosalba, i figli di Rosa che ha raccontato il dolore provato da tutta la famiglia quando il marito è morto per un incidente sul lavoro.

«Vi chiedo scusa – ha spiegato la donna – perché all’inizio vedevo solo il mio dolore e non il vostro. Ora però ho deciso che voglio reagire perché ho i due figli migliori che potessi desiderare. Chissà se mi perdonerete mai per aver tolto anche l’ultimo saluto al vostro eroe. Sono arrabbiata con il destino perché questo scherzo non me lo doveva fare. Portarmelo via è come se qualcuno mi avesse spinto giù per un burrone. Ma non voglio fare lo stesso scherzo a voi, non posso lasciarmi andare».

Profondamente colpito dalla storia, Johnny Depp ha regalato due borse di studio ad Emanuele e Rosalba permettendo ai due ragazzi di realizzare i propri sogni.

L’attore, con la sua umiltà, ha conquistato il pubblico che, però, ha notato soprattutto l’assenza della traduttrice Olga Fernando. «Lei dov’è?», si sono chiesti i telespettatori su Twitter. Il motivo dell’assenza di Olga, però, non è noto.