Calciomercato Milan, dopo quello di Zlatan Ibrahimovic potrebbe esserci, a sorpresa, anche il ritorno di Allegri in panchina: grandi acquisti in vista

Il Milan ha trovato la prima vittoria del suo 2020, con il prezioso 2-0 sul campo del Cagliari. Successo significativo per tanti motivi. I rossoneri accorciano in classifica proprio sui sardi al sesto posto, portandosi a soli quattro punti di distanza dalla zona Europa League. Inoltre, in casa dei rossoblu’ è tornato al gol Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese può essere il valore aggiunto per la seconda parte di stagione. Ma da solo non basta. Il Milan proverà a chiudere al meglio la stagione con Pioli in panchina, in estate potrebbe esserci poi un altro grande ritorno. Quello di Massimiliano Allegri, che secondo ‘Sport Mediaset’, al termine del suo anno sabbatico, potrebbe riabbracciare il Diavolo. Il grande ex tecnico rossonero osserverà da lontano le risposte di Ibra e deciderà di conseguenza, con lo svedese ancora in grado di dare prestazioni di alto livello potrebbe guidare il rilancio nella prossima stagione. Le mosse principali per Allegri potrebbero riguardare le cessioni di Calhanoglu e Suso, ritenuti non fondamentali, per fare cassa e cercare acquisti importanti. Inoltre, il futuro di Piatek, con il ritorno del livornese in panchina, potrebbe ancora tingersi di rossonero.